UNSA et Unité et Unité SGP Police FO soutiennent leurs collègues blessés

Société UNSA et Unité et Unité SGP Police FO soutiennent leurs collègues blessés Une fois encore, une fois de trop, les policiers réunionnais sont la cible de violences gratuites et en paient le prix fort.





Le climat devient rapidement électrique, et la tension monte au sein d'une foule d'une cinquantaine de proches des condamnés.

S'en suit alors,l'agression de plusieurs de nos collègues par des individus surexcités déterminés et venus pour en découdre.



Bilan: 3 de nos collègues sont blessés au visage, au torse et à la main par les violents coups reçus.

2 des auteurs sont interpellés. Unité SGP Police FO salut le sang-froid, le courage et la compétence des policiers qui, une fois encore, ont fait preuve d'un professionnalisme sans faille.



Unité SGP Police FO dénonce l'absence de limite et la perpétuelle escalade de violences envers les policiers qui dans ce cas, ont simplement fait leur travail en assurant la protection d'un symbole de la république à travers cette salle d'audience du tribunal de Saint-Denis.



Unité SGP Police FO déplore que la liste des policiers blessés s'allonge une fois de plus.



UNSA Police apporte également son soutien



UNSA Police souhaite soutenir les 2 collègues blessés ce jour au TGI de Saint Denis, suite à une audience houleuse au moment du délibéré, en leur souhaitant un prompt rétablissement.



Nous dénonçons une fois de plus les violences commises contre les policiers. Les délinquants et autres fauteurs de trouble n'hésitent plus à agir violemment même dans les murs d'un palais de justice sous les yeux des magistrats.



