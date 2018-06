Social UNPA: Un syndicat agricole "sans concession" et "indépendant"

Il se veut "sans concession" et "indépendant". Le syndicat UPNA (Unis pour nos agriculteurs) a tenu, samedi matin, sa première assemblée générale à Bois Court au Tampon. Le syndicat créé en mars dernier suite à des élections en interne à la CGPER tendues, entend "s’inscrire dans le paysage agricole de La Réunion". L’on retrouve ainsi à plus de 80 % d’anciens adhérents du syndicat majoritaire, dont Jean-Bernard Gonthier désormais 2e vice-président de l’UNPA et président de la Chambre d’agriculture. "On ne s’y reconnaissent plus. Il n’y avait plus de démocratie", a déclaré Gislain Gonthier, coordonateur et trésorier de l’UNPA.



Les 250 adhérents réunis samedi ont donc posé les engagements du syndicat, dans un contexte où le pouvoir d’achat des agriculteurs a régressé: "travailler à l'intérêt collectif des agriculteurs de La Réunion en particulier les petits et moyens qui représentent 75% de notre profession; proposer un projet agricole pour les agriculteurs cohérent avec le diagnostic de terrain ou encore porter la voix des agriculteurs au niveau de l'Assemblée nationale et de l'Union Européenne pour renforcer les spécificité de l'agriculture réunionnaise".



Un soutien des agriculteurs également "après une convention canne ratée où les planteurs n'ont rien gagné" et avec une "Politique Agricole Commune 2021-2027 en danger". "L’annonce du projet de budget de l'Union européenne 2021-2027 présenté par la Commission européenne prévoit une baisse de 5% des fonds alloués à la PAC. Cela représente potentiellement moins de 11 millions d’euros pour l'agriculture des Départements d'Outre Mer", rappelle le syndicat qui se mobilisera mardi à 10h devant la préfecture pour déposer une motion. Zinfos974 Lu 61 fois





