UNITE SGP POLICE FO : Jets de "cocktails molotov" dans le commissariat du Port !!!

Dans la nuit du 15 au 16 décembre, aux alentours de 3H30, le commissariat du port a une nouvelle fois été la cible de jets de "cocktails molotov".



En effet, 2 engins explosifs artisanaux ont été envoyés dans l 'enceinte, au niveau des places de stationnement des véhicules de service.



Fort heureusement, ces derniers ont fait long feu et n'ont que légèrement endommagé une voiture de police.



UNITE SGP POLICE FO n'a de cesse de dénoncer l'explosion de violences à l'encontre de nos collègues portois et envers les policiers de manière globale.



Où s'arrêtera cette escalade ?

Doit on attendre un drame ?



UNITE SGP POLICE FO tire la sonnette d'alarme et exige de l'administration, que des mesures concrètes et immédiates, soient enfin prises afin d'éradiquer les agressions envers les policiers du port, pour qui les conditions de travail frôlent le catastrophique.



Qui protègera nos concitoyens, si l'administration elle-même ne protège pas ses policiers ?