Communiqué UNEF : Ré-ouverture des inscriptions à l'Université de la Réunion ! L'UNEF informe que les inscriptions à l'université de La réunion pourront se faire de nouveau du 16 au 31 août.

Ci-dessous, leur communiqué

Alors que la rentrée universitaire approche à grands pas, beaucoup d'étudiant-e-s et de néobachelier- ère-s ne sont toujours pas inscrit-e-s dans l'enseignement supérieur. L'Université réouvrira ses portes ce Jeudi 16 Août 2018 et lancera sa dernière session d'inscription jusqu'au Vendredi 31 Août 2018.



Comme lors de la première session, l'UNÉF Réunion invite les étudiant-e-s et néo-bachelier-ère-s à se rendre sur le site de la scolarité de l'Université pour entamer leurs inscriptions : https://scolag.univ-reunion.fr/scolag/user/gpins/



Suite aux nombreuses nouveautés, l’UNEF Réunion souhaite rappeler la procédure d'inscription à l'université :



1°) Dans le cadre d’une PREMIÈRE INSCRIPTION ou d’une RÉ-ORIENTATION :



- Phase d’admission sur parcoursup ; la phase complémentaire est ouverte jusqu’au 21 Septembre 2018 mais il est conseillé de faire la démarche le plus tôt possible.



- Phase de mise en conformité avec la Contribution de Vie Étudiante et de Campus (C.V.E.C)

où les boursiers doivent retirer l’attestation d’exonération et les non-boursiers régler la somme 90 €

pour avoir l’attestation de paiement : https://cvec.etudiant.gouv.fr/



- Phase d’inscription sur le site de l’Université de La Réunion : https://scolag.univ-reunion.fr/scolag/user/gpins/ avec une transmission des pièces du dossier exclusivement en ligne. Dans le cadre de cette étape, les étudiants non boursiers devront s’acquitter cette fois des droits d’inscription à hauteur de 170 € pour une inscription en Licence, les étudiants boursiers eux n’ont toujours rien à payer.



2°) Dans le cadre d’une RÉINSCRIPTION ou d’un REDOUBLEMENT



- Phase de mise en conformité avec la Contribution de Vie Étudiante et de Campus (C.V.E.C) où les boursiers doivent retirer l’attestation d’exonération et les non-boursiers régler la somme 90 € pour avoir l’attestation de paiement : https://cvec.etudiant.gouv.fr/



- Phase d’inscription sur le site de l’Université de La Réunion : https://scolag.univ-reunion.fr/scolag/user/gpins/ avec une transmission des pièces du dossier exclusivement en ligne. Dans le cadre de cette étape, les étudiants non boursiers devront s’acquitter cette fois des droits d’inscription à hauteur de 170 € pour une inscription en Licence et de 243 € pour une inscription en Master, les étudiants boursiers eux n’ont toujours rien à payer.



Dans les deux cas, les étudiants et néo-bachelier-ère-s devront venir récupérer leurs cartes étudiantes suite à leur inscription en ligne qui se déroule désormais entre le 16/08/2018 et le 31/08/2018 sur place, sur le campus du Moufia, au niveau de l’Espace de Vie Etudiante et au campus du Tampon, au niveau du bâtiment S de 8h à 12h et 13h à 16h du Lundi au Vendredi.



Il est vivement recommandé aux néo-bachelier-ère-s de venir accompagnés de leurs parents afin de finaliser toutes les démarches sereinement.



Dans le cas où l’étudiant rencontre des difficultés, une assistance est proposée aux familles, sur le campus de Saint-Denis du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h et sur le campus du Tampon de 8h à 12h et de 13h à 15h.



Si l’étudiant le souhaite, il peut également faire appel au dispositif SOS INSCRIPTION de l’UNÉF qui est actif depuis le 05 Juin 2018, par mail sur unef974@gmail.com ou en message privé sur la page Facebook : Unef Réunion.



Samantha POTHIN, Présidente de l’UNEF Réunion

