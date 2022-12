UNEF : "La rectrice fait les poches aux étudiants avant Noël"

Le communiqué :



Ce mercredi 14 Décembre 2022 se tiendra le Conseil d’Administration du CROUS de La Réunion. Lors de cette séance, les administrateurs seront appelés à se prononcer sur une forte augmentation des loyers des étudiants à hauteur de 7 euros par mois pour financer le WIFI en cité universitaire et cela au mépris de l’accord convenu avec les élus étudiants.



Une violente accélération du calendrier pour modifier les tarifs



Lors d’une réunion d’échanges le 16 Septembre 2022, le Directeur Général du CROUS s’est engagé, au nom de l’État, à ce qu’une solution consensuelle soit trouvée pour financer la connexion WIFI des étudiants en cité-université. Ce processus en 3 étapes prévoyait un accord sur la tarification entre le CROUS et les élus étudiants, une consultation des étudiants résidents par un vote et enfin, une adoption des tarifs de façon consensuelle par le Conseil d’Administration.



Malheureusement, la Rectrice décide de passer en force et d’imposer le point au Conseil d’Administration contrairement à la logique de dialogue social qui a toujours prévalu avec les élus étudiants au sein du CROUS et au mépris des contre-propositions formulées par les élus étudiants pour avancer sur ce dossier sensible.



Une mesure qui frappe de plein fouet les étudiants et les familles précaires à la veille de Noël Cette mesure, prise à la hâte et de façon cavalière, à la veille des fêtes de Noël et alors même que les étudiants sont en pleine période d’examens porte un sacré coup au moral des étudiants et frappera principalement les familles les plus précaires du territoire.



Compte tenu de la forte pression sur le logement étudiant dans l’île avec 1374 chambres disponibles pour plus de 5 000 demandes, seuls les étudiants issus des milieux modestes accèdent aux chambres en cité universitaire. Contrairement au territoire métropolitain qui ne compte que 23% de boursiers, notre île connaît l’un des plus forts taux de boursiers de France avec plus de 63%. Cela signifie que la mesure proposée par la Rectrice va avant tout pénaliser les enfants des familles qui bénéficient des minimas sociaux, des allocations chômages ou encore des petits salaires.



Plus de 115 416 euros prélevés dans la poche des étudiants et familles les plus précaires



Globalement, sur une année civile, ce sont plus de 115 416 euros que le CROUS s’apprête à prélever dans la poche des étudiants réunionnais pour financer le WIFI, service de base que l’État doit aux étudiants afin qu’ils fassent des études dans de bonnes conditions.

L’UNEF estime que cet impôt que la Rectrice souhaite imposer aux étudiants en catimini à la veille des fêtes est injuste et honteux. L’UNEF n’acceptera pas que les étudiants et les familles réunionnaises soient des tirelires pour pallier au désengagement de l'État.



L'UNEF renouvelle ici publiquement la demande solennelle transmise à la Rectrice depuis le 29 Novembre 2022 pour retirer le point à l'ordre du jour et laisser le temps au dialogue, d'autant plus que la date limite pour prendre cette décision n'est fixée qu'en septembre 2023.