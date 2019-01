Société UNEF: Il est l'heure de faire les demandes de bourse et de logement





Ils seront alors amenés à constituer leur Dossier Social Étudiant (DSE) qui regroupe les demandes de bourses ET de logements.



Pour la demande de bourse :

Les critères d’attribution de la bourse dans l’enseignement supérieur changent chaque année et ils sont plus larges que ceux du lycée: non boursier au lycée ne veut donc pas dire non boursier à l’université!



Il est impératif que les dossiers soient constitués dès le 15 janvier 2019 et avant 15 mai 2019 pour être certain d’avoir une réponse avant la période d’inscription à l’Université!



Sans notification du CROUS, les étudiants et lycéens risquent de:

Payer la Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC) qui s’élève à plus de 90 euros ;

Ne pas avoir de logement en cité-universitaire du CROUS ;

Ne pas avoir de versement des mensualités de bourse avant Octobre ou Novembre. Pour la demande de logement: Première étape : faire d’abord la demande de bourse via le DSE et cochez la case "demande de logement"



Deuxième étape se connecter sur le site trouverunlogement.lescrous.fr pour choisir son logement à partir du 4 mars 2019 Pour le logement, la réponse interviendra au mois de juillet. Pour les étudiants déjà en cité-Universitaire une procédure de ré-admission se fera dans les mois à venir.

Une fois le DSE effectué en ligne, il faudra transmettre les pièces par la poste : CENTRE DE NUMERISATION DU CROUS DE LA REUNION TSA 24028

59 901 LILLE CEDEX 9



L'UNEF est joignable sur sa page Facebook ou par e-mail UNEF974@gmail.com pour répondre aux questions des lycéens ou des étudiants et les assister le cas échéant dans leurs démarches.





