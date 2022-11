Communiqué UNCCAS - La Réunion organisera les Rencontres des Solidarités des Outre-mer

Afin de répondre aux enjeux de leurs territoire durement touchés par la pauvreté, les Centres Communaux d’Action Sociale des territoires et départements d’Outremer annoncent les « Rencontres des solidarités des Outre-mer » qui se tiendront à La Réunion les 15, 16 et 17 novembre 2023. L’objectif ? Faire reconnaître les spécificités de leurs territoires et demander des mesures adaptées. Par N.P - Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 à 11:04

Le communiqué :



En mars 2022 l'UNCCAS*, association d’élus présidée par Luc Carvounas, tenait son congrès national, premier grand rendez-vous du réseau national des CCAS et CIAS, dans un contexte inédit marqué par de nombreux enjeux autour des impacts socioéconomiques de la crise sanitaire. Ce congrès a été l’occasion pour tous les territoires utltramarins présents d’échanger brièvement autour des enjeux qui leurs sont propres. En visite cette semaine une délégation de l’UNCCAS a pu aller à la rencontre des CCAS de l’île, échanger avec des élus et constater la capacité d’innovation et de résilience de notre territoire.



Partant du constat de problématiques communes rencontrées dans les Outre-mer, et fort de l’adhesion des 24 CCAS et CIAS de La Réunion qui se réunit cette semaine, les CCAS des départements et territoires d’Outre-mer sous l’impulsion d’Ericka Bareigts, première vice-présidente de l’UNCCAS, annoncent que La Réunion organisera les « Rencontres des solidarités des Outre-mer » qui se tiendront à Saint-Denis les 15, 16 et 17 novembre 2023.



Parler d’une seule voix pour faire entendre la spécificité et les besoins des territoires d’Outre-mer



Les mouvements contre la vie chère et les grèves qui ont traversé les Outre-mer ces dernières années (en Guyane en 2017, à Mayotte en 2018 ou en Guadeloupe en 2021) soulignent la persistance, voire l’aggravation des fragilités économiques et sociales des territoires ultramarins. La moyenne nationale du PIB par habitant est de 34 500 euros en 2020 alors qu’elle se situe autour de 9 700 euros à Mayotte, 15 100 euros en Guyane, 22 200 euros à La Réunion, 23 200 euros en Guadeloupe et 24 700 euros en Martinique*



Les prix sont plus élevés, mais également le chômage, la mortalité infantile, l’échec scolaire ainsi que le pourcentage de la population bénéficiare du RSA. Face à ces inégalités, les départements et territoires d’Outre-mer ont prouvé leur résilience et leur capacité d’adaptation et d’innovation pour trouver des solutions. En visite à La Réunion durant toute cette semaine, une délégation de l’UNCCAS a pu aller à la rencontre des CCAS de l’île pour constater et mesurer la réalité sociale de notre territoire et les solutions mises en oeuvre.



Cependant, la résilience à elle seule ne suffit pas. Il est nécessaire d’impulser une meilleure équité entre la France hexagonale et celle des Outre-mer au travers de politiques publiques menées par les antennes des Centres Communaux d’Action Sociale.



« C’est fort de cette certitude que nous annoncons la tenue des premières rencontres des solidarités des Outre-mer en 2023. Ces dernières permettront aux territoires ultramarins d’échanger, de partager et de parler d’une seule voix afin de faire adapter les politiques publiques à la réalité de nos territoires mais aussi de permettre une meilleure collaboration entre les collectivités territoriales en charge des solidarités » Ericka Bareigts vice-présidente de l’UNCCAS