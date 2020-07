Société UFR Sciences et Technologies: Près de 300 étudiants diplômés cette année.

Après un second semestre difficile pour les étudiants de la faculté des sciences et technologies, le Doyen et l’ensemble du personnel tiennent à féliciter les nouveaux diplômés. Et pour encourager une meilleure intégration des nouveaux bacheliers à la rentrée prochaine, la faculté va proposer un plan "Fac des sciences en transition" comme annoncé dans un communiqué : Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 10 Juillet 2020 à 16:46 | Lu 140 fois

Près de 300 étudiants diplômés cette année. C’est le chiffre que l’ensemble des personnels de la Faculté des Sciences et Technologies et le Doyen Brigitte Grondin Pérez sont fiers d’annoncer.



Dans cette situation particulière de crise sanitaire, Brigitte Grondin Pérez félicite les étudiants de la Faculté des Sciences et Technologies pour leur pugnacité et l’énergie qu’ils ont su déployer pour valider leurs diplômes.



Le second semestre a été difficile, les personnels de la Faculté des Sciences et Technologies ont dû s’adapter sans délai pour mettre en place un plan de continuité des activités pédagogiques.



Nous nous sommes aussi attachés à proposer pendant la période de confinement des activités culturelles afin de garder le lien et rompre l’isolement.



Cette année est particulière puisque la cérémonie organisée depuis onze ans maintenant n’a pu avoir lieu, mais les étudiants n’ont pas démérité et nous avons tenu à leur envoyer de manière individualisée les félicitations de la Faculté des Sciences et Technologies.



La rentrée de l’année universitaire 2020-2021 s’annonce complexe, car il est demandé à tous les établissements de se préparer à un mode de fonctionnement hybride. Les étudiants seront sur le site de manière intermittente.



Les néo-bacheliers devront s’adapter à de nouveaux lieux, à une autre méthodologie de travail, à un autre environnement pédagogique. Les premiers mois seront essentiels pour qu’ils puissent s’approprier tous ces éléments. Le mode hybride pourrait rendre délicate cette adaptation.



Dans ce contexte particulier, l’UFR Sciences et Technologies va proposer à ce public entrant le plan « Fac des Sciences en transition ! » qui comprend plusieurs projets parrainés par des étudiants de deux associations, Best Run et GéoRun et par des membres du collectif Unicorn.



L’objectif est ici de créer du lien social et de faire des étudiants des acteurs, sensibilisés aux problématiques du développement durable.



Ces projets sont aussi accessibles aux autres étudiants et aux personnels.



Pr Brigitte GRONDIN-PEREZ

Doyen de la Faculté des Sciences et Technologies





Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité