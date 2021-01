A la Une . UFC-Que choisir alerte sur les sites payants d'immatriculation de véhicules

L'association de défense des consommateurs alerte le gouvernement, des plateformes payantes aux pratiques douteuses ont fleuri suite à la dématérialisation des demandes d'immatriculation de véhicules. Par BA - Publié le Dimanche 24 Janvier 2021 à 08:35 | Lu 318 fois





Depuis trois ans, les demandes de certificats d'immatriculation sont entièrement dématérialisées et se font via le



Cette dématérialisation a vu fleurir des sites payants, aux habillages trompeurs, qui arnaquent les citoyens, leur faisant payer des démarches gratuites.



"Ces derniers facturent à l’internaute des frais supplémentaires "d’assistance en ligne", de "traitement de dossiers" ou encore de "tâches administratives automatisées", relève l'UFC-Que Choisir.



Pour avoir passé au crible 41 de ces sites, l'UFC-Que Choisir informe que 30% d’entre eux ne donnent pas l’accès aux conditions générales dès la page d’accueil et que 33% n’ont pas de mentions légales. De plus, un tiers d'entre eux affiche un habillage trompeur, souvent des drapeaux français, laissant croire aux visiteurs qu'il s'agit d'un site officiel.



L'association a par ailleurs dû s'occuper de litiges d’internautes ayant rencontré des difficultés à exercer leurs droits de rétractation et leurs demandes de remboursement, ou des délai abusifs dans l’obtention de leur carte crise alors que tous ces sites "mettent en avant un envoi à domicile rapide, entre 24 et 48h".



