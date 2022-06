A la Une . UFC-Que Choisir dévoile le meilleur et le pire des répulsifs anti-moustiques

Attention aux anti-moustiques que vous utilisez. 19 produits censés nous protéger des piqûres de moustique tigre ont été passés au banc d'essai par le magazine UFC-Que Choisir. Et les résultats sont parfois édifiants entre les produits assurant une protection de longue durée et ceux dont l'efficacité est à revoir. Par NP - Publié le Samedi 25 Juin 2022 à 16:40





Parmi les produits testés en laboratoire par UFC-Que Choisir , six d'entre n'assurent plus aucune protection une heure après leur utilisation, "malgré la forte dose appliquée" indique le magazine.Les participants à cette expérience ont reçu entre 6 à 8 pulvérisations sur leur avant-bras, avant de le placer à proximité de moustiques-tigres dans une cage. Ainsi, seules six références assurent jusqu'à 9h de protection tandis que six autres n'assurent qu'à peine moins d'une heure.

La palme revient à une marque, Insect Écran, qui a réussi à placer son produit en tête de cette expérience (Insect Écran Zones Infestées 50% DEET) mais aussi en queue de peloton avec 30 minutes de protection pour son Insect Ecran Spécial tropique 25 % icaridine.



"Globalement les produits à base de DEET sont les plus efficaces", assure UFC-Que Choisir.