Communiqué UFC-Que Choisir/CLCV : "Leucose : bientôt la fin d'une exception ?" L'UFC-Que choisir et la CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) réagissent aux déclarations du président de la République au sujet de la leucose bovine. Le communiqué :

Le Président de la République nous a affirmé vendredi dernier: "J'ai entendu les inquiétudes sur les maladies des bovins, en particulier la leucose bovine".



La presse mentionne un plan de sécurité sanitaire globale avec l'objectif d'éradiquer la leucose d'ici 4 ans" et signale, ce qui nous inquiète fort, que le ministre de l'agriculture fixait, la même journée, plutôt le cap de 2030.



Voilà un couac de communication qui nous inquiète fort ! Nous saluons la position courageuse du Chef de l’État qui souhaite aligner La Réunion avec la métropole en matière d’éradication, ce qui reviendrait à appliquer le principe de précaution.



Nos associations seront vigilantes sur le respect de ce plan de 4 ans qui constitue un démenti sérieux sur les prises de positions des services administratifs dont la DAAF. Nous allons demander au plus vite aux services de l'état les modalités concrètes de ce plan d'éradication en 4 ans en souhaitant vivement que ne soient pas des promesses non tenues, ou retardées par le lobbying de grosses sociétés coopératives, ce qui nous obligeraient à reprendre l’action.



Le Président a cité : "nou le pas plis nou le pas mwoin" . C'est exactement ce que nous disions lorsque nous avons pris à partie les services officiels via les médias pour dénoncer le silence de la Direction de l'Agriculture et de la Préfecture sur le sujet de la leucose ainsi que l'exception réunionnaise qui consistait à ne pas respecter les même normes sanitaires qu'en métropole.



Ce résultat, un plan d'éradication de 4 ans, c'est en partie aux médias que nous le devons : ils ont relayé les inquiétudes des consommateurs ; c'est aussi aux consommateurs inquiets que nous le devons : la baisse de consommation viande "péi" en est un signe. C'est peut être dû aussi au film documentaire "le mal de l'ombre" et un peu à certains éleveurs qui s'évertuent à dire qu'ils produisent une viande irréprochable et un lait aux normes : mais qu'il faut cuire à point et faire bouillir quand même !

Les consommateurs n’ont pas été dupes.



Nous le répèterons inlassablement, nos associations privilégient le circuit court , une viande "péi" de qualité, saine donc exempte de leucose et de toutes sortes de maladies et qui ne saurait souffrir les UFC QUE CHOISIR OCÉAN INDIEN CLCV RÉUNION conditions d'exception que l'on fait subir à la Réunion depuis des dizaines d'années.



En conclusion, nous attendons impatiemment de pouvoir lire une nouvelle publication de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, la référence des services de l’État) sur son rapport annuel d'activité 2022 , : "Les faits marquants de l'année : la France est reconnue officiellement indemne de LBE chez les bovins, ovins et caprins y compris à l’ïle de la Réunion. Alors, les Réunionnais pourrons dire fièrement : "nou le pas plis nou le pas mwoin" !



Il sera désormais important de traiter d'autres sujets qui inquiètent les consommateurs : le glyphosate, les métaux lourds et les perturbateurs endocriniens... !



UFC Que Choisir Océan Indien JP LAJOIE

C L C V Réunion Ph COURQUET







