A la Une . UERH: Les étudiants réunionnais en métropole remercient les entreprises solidaires dans une vidéo Coincés en métropole en raison de la pandémie de coronavirus, de nombreux étudiants réunionnais rencontrent des difficultés depuis le début du confinement. Des entreprises réunionnaises ont décidé de leur venir en aide par le biais de l’Union des étudiants réunionnais dans l’hexagone (UERH). Aujourd’hui ces mêmes étudiants et leurs parents adressent leurs remerciements dans une vidéo postée sur Facebook. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 8 Mai 2020 à 10:33 | Lu 282 fois

"Ça m’a aidé à payer mon loyer et subvenir à mes besoins alimentaires. Merci beaucoup" explique face caméra Michael Rivière, étudiant installé à Toulouse.



Comme lui, des dizaines de jeunes réunionnais partis étudier de l’autre côté la mer expriment leur gratitude dans cette vidéo publiée sur la page Facebook de l’UERH.



Par le biais de l’association, une aide financière a pu être distribuée à ces étudiants réunionnais coincés en métropole, grâce aux dons d’entreprises peï solidaires.



Cette aide est une véritable bouffée d’air pour certains, alors que la crise du Covid-19 les oblige à rester loin de leurs familles, parfois sans ressources.





Charlotte Molina