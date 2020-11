AFP UE: le commissaire à l'Economie appelle les 27 à débloquer le budget européen

(AFP) Le commissaire à l'Economie, Paolo Gentiloni, a appelé mercredi les 27 pays membres de l'UE à valider le budget et le plan de relance européens bloqués par la Hongrie et la Pologne en pleine deuxième vague de la crise sanitaire. "J'appelle les gouvernements de l'UE à faire preuve d'un sens des responsabilités vis-à-vis de leurs propres citoyens et de tous les Européens à un moment crucial. Validons ce plan de relance", a-t-il lancé. Budapest et Varsovie ont bloqué lundi le budget de l'UE et le plan de relance massif laborieusement approuvés par les Vingt-Sept en juillet. Ils ont ainsi ouvert une crise au sein de l'Union européenne au moment où l'économie est sévèrement touchée par la deuxième vague de la pandémie de Covid-19. La Hongrie et la Pologne ont mis leur veto pour s'opposer à la mise en place d'un mécanisme permettant de priver de fonds européens les pays accusés de violer l'Etat de droit (indépendance de la justice, respect des droits fondamentaux). Ces deux pays ont en outre obtenu mercredi le soutien de la Slovénie. La Commission européenne s'est par ailleurs inquiétée de l'impact des mesures de relance sur les finances publiques dans quatre pays de la zone euro, visant notamment les hausses de salaires dans les hôpitaux et la baisse des impôts de production en France prévues dans le projet de budget 2021. "Certaines mesures présentées par la France, l'Italie, la Lituanie et la Slovaquie, semblent ne pas être temporaires ni compensées par d'autres mesures budgétaires", a souligné la Commission dans un rapport, appelant à veiller à la soutenabilité de la dette à moyen terme, malgré la crise sanitaire. Bruxelles estime que tous les budgets des Etats membres pour l'an prochain, y compris dans ces quatre pays, sont "globalement en ligne" avec ses recommandations. Compte tenu du contexte de crise exceptionnelle, l'UE avait annoncé en mars une suspension de ses règles de discipline budgétaire, invitant les différents pays à laisser filer temporairement leurs déficits publics. La Commission est toujours sur cette ligne. Elle appelle "les pays membres de la zone euro à faire en sorte que leur politique fiscale continue de soutenir l'activité en 2021". Mais elle leur demande aussi de se tenir prêts à "réorienter ces politiques fiscales (...) quand les conditions épidémiologiques et économiques le permettront". D'ou l'inquiétude exprimée pour les quatre pays "épinglés". Bruxelles leur demande de veiller à ce que les mesures exceptionnelles ne se transforment pas en dérive durable de leurs niveaux de dettes et de déficits.



