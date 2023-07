Communiqué UE : "Nous avons sauvé un texte majeur pour accélérer la protection et la restauration de notre biodiversité"

Le député européen Stéphane Bijoux salue l'adoption d'un texte qu'il qualifie de "majeur" pour la protection de la biodiversité en Outremer. Par Stéphane Bijoux - Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 à 09:13

Le communiqué :



La Loi pour la Restauration de la Nature est une proposition majeure du Pacte Vert européen, un ensemble de législations destinées à permettre à l’Union européenne d’atteindre ses objectifs ambitieux pour protéger notre environnement et lutter contre le dérèglement climatique.



Le Député européen Stéphane BIJOUX se félicite des résultats du vote, qui a permis au Parlement européen d’adopter le texte avec 336 voix en faveur, contre 300 voix. Les Députés européens ont notamment défendu la restauration de 30% des écosystèmes dégradés en Europe d’ici 2030 ainsi que l’introduction de « clauses miroir » dans les accords commerciaux pour mieux défendre le monde agricole européen contre la concurrence déloyale qui nuit à la biodiversité et au climat.



Ce résultat est une véritable victoire : « Nous avons sauvé un texte majeur pour accélérer la protection et la restauration de notre biodiversité. Notre mobilisation avec le groupe Renew Europe a permis de faire échouer l’alliance populiste et cynique nouée entre la droite et l’extrême-droite, qui avaient pris la Nature en otage pour servir leurs petites stratégies électoralistes. C’est aussi une victoire pour des objectifs équilibrés, loin des propositions déconnectées des réalités des territoires qui étaient portées par l’extrême-gauche».



L’adoption de ce texte s’intègre pleinement dans la stratégie globale du Pacte Vert, qui ambitionne de réconcilier l’écologie, l’économie et l’avenir de notre jeunesse. Le Député réunionnais insiste : « Cette stratégie est essentielle pour les territoires d’Outre-mer, qui abritent 80% de la biodiversité européenne. C’est pour cela que je continue de défendre une approche systématiquement adaptée aux réalités locales et aux défis des Outre-mer. C’est la condition nécessaire pour réussir les transitions écologiques dans nos territoires ».



Stéphane BIJOUX tient à souligner le travail essentiel et fondamental mené par le Président du Groupe Renew Europe, Stéphane SEJOURNE, et le Président de la Commission de l’Environnement, Pascal CANFIN, pour sécuriser l’adoption d’un texte majeur qui contribuera à gagner le combat commun pour la Nature et le Climat qui est avant tout un combat pour notre avenir et les générations futures.