Courrier des lecteurs UB40 en deuil, décès de Terence Wilson dit Astro.

Par Frédéric Thao-Thion - Publié le Dimanche 7 Novembre 2021 à 12:51



Terence Wilson, qui s'appelait Astro, a joué avec UB40 jusqu'en 2013.



Leur plus grand hit restera "Red red wine", classé n°1 en Grande Bretagne pendant trois semaines, n°1 aux USA pendant une semaine et au top des classements en Afrique du Sud, en Irlande et en Hollande.

Pour la petite histoire, le nom du groupe, UB40, baptisé dans les années 1978 faisait référence à un formulaire britannique de demande des droits au chômage (UB = Unemployment Benefits).

UB40 a été influencé par les soirées blues que les membres fréquentaient pendant leur adolescence, mais également par le ska et le reggae qui ont inspiré les chansons King, Madam Medusa, Food for Thought, Signing Off and One in Ten.



En septembre 1990, en tournée dans l’Océan Indien, le groupe UB40 s’est fait expulsé des Seychelles pour possession de marijuana et de cannabis, ils partent pour la Nouvelle Zélande où la douane découvre 20 000 préservatifs dans leur bagages, objets destinés à la lutte contre le Sida.



