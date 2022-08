A la Une . Turquie : Au moins 32 personnes tuées dans deux terribles accidents

Les accidents se sont produits dans le sud-est de la Turquie samedi. Un premier impliquait une ambulance et un autocar puis à nouveau un autocar a percuté les secours et une équipe de journaliste. Un camion a également percuté une foule dans la province de Mardin. Par NP - Publié le Dimanche 21 Août 2022 à 09:56

De lourds bilans remontent du lieu du suraccident de la route qui s’est produit samedi près de Gaziantep en Turquie. Au moins 32 personnes sont décédées et 50 autres sont blessées.



Le premier accident a eu lieu entre une ambulance et un autocar faisant 16 morts et 21 blessés. Une ambulance, un camion de pompiers et une équipe de journalistes qui se trouvaient sur les lieux du précédent accident ont par la suite été percutés par un autre autocar. Trois pompiers, quatre secouristes et deux journalistes font partie des victimes.



У Туреччині у двох ДТП загинули 32 людини, понад 50 постраждалихhttps://t.co/1MKeQwaWKQ pic.twitter.com/29fZTzyfgR

— European Pravda (@EuropeanPravda) August 21, 2022



Plus à l’Est à 250 km, un camion, en raison d’une rupture de frein, a percuté une foule à Derik. 16 personnes sont mortes et 29 sont blessées a confirmé le ministre de la Santé turc.



Les images violentes et choquantes diffusées sur les réseaux sociaux de la course folle du camion montrent l’ampleur de la catastrophe.

16 morts et 29 blessés, dont 8 grièvement à Mardin, en Turquie, les freins d’un camion lâchent et provoquent un terrible accident (video) Également 16 morts et 21 blessés dans un autre accident à Gazantiep, impliquant un bus et une ambulance pic.twitter.com/8f19TeqfuT

— Nathalie Yamb (@Nath_Yamb) August 20, 2022