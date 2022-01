A la Une . Tuerie de Chevaline : Un homme en garde à vue

Près de 9 ans après les faits, un homme a été placé en garde à vue dans la tuerie de Chevaline. Il avait été mis hors de cause en 2015, mais la procureure souhaite vérifier son emploi du temps et pratiquer une perquisition. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 13 Janvier 2022 à 08:37

Se dirige-t-on vers la fin de l’une des plus grandes énigmes judiciaires françaises ? S’agira-t-il d’une nouvelle fausse piste ? Un homme a été placé en garde à vue pour le quadruple meurtre de 2012 dans la commune de Chevaline en Haute-Savoie.



L’homme avait été mis hors de cause en 2015. La procureure de la République d’Annecy a précisé que cette garde à vue avait pour objectif de faire des vérifications d’emploi du temps et de faire des perquisitions.



Me Basson-Larbi, l’avocat du gardé à vue, estime cette procédure "pas justifiable". Il n’a cependant pas donné le nom de son client.



Pour rappel, le 5 septembre 2012, un Britannique, Saad al-Hilli, son épouse et sa belle-mère ont été retrouvés morts dans leur voiture sur une route de campagne. Ils ont été tués de plusieurs balles dans la tête. Les deux fillettes avaient miraculeusement survécu. L’aînée avait été blessée également tandis que la petite s’était cachée sous les jambes de sa mère.



Sylvain Monnier, un cycliste de 45 ans, a également été retrouvé mort. Depuis les faits, les enquêteurs ont épuisé de nombreuses pistes qui sont toutes restées sans suite.



