"Tu ris, tu perds": L’influenceuse Crazy Sally dénonce des cartes racistes

L’influenceuse Crazy Sally a pris la parole pour dénoncer des cartes jugées racistes dans le jeu de société « Tu ris, tu perds ». Par P.J - Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 à 14:43

« Quel est l’animal national de l’Éthiopie ? ». La réponse est : « Il n’y en a pas. Ils l’ont mangé » ; « Un Black entre aux toilettes. Il en ressort blanc ; que s’est-il passé ? Il a chié sa race » ; « Quel est l’animal le plus rapide au monde ? Un coq qui traverse un village malien ». Ces questions qui sont posées aux participants du jeu de société « Tu ris, tu perds », ont profondément choqué l’influenceuse Crazy Sally, rapporte la Nouvelle Tribune.



Dans une vidéo diffusée sur son Instagram, la jeune femme a fait part de son sentiment. « J’étais choquée de la manière dont les blagues pouvaient être racistes et basées sur des clichés et des à priori dont on est vraiment fatigué » fustige l’instagrameuse.



A savoir que « Tu ris, tu perds » est un jeu de société imaginé par le Youtubeur Aziz Aboudrar et inspiré de ses vidéos. Des vidéos qui ont été visionnées plus de 32 millions de fois. Le jeu a été rendu disponible en version jeu de société chez Dujardin il y a quelques années.





Aziz Aboudrar a réagi dans un communiqué publié sur son compte Instagram ce mardi. "Je tiens à présenter mes plus sincères excuses à toutes les personnes qui ont pu être blessées, froissées, attristées par certaines blagues", a-t-il exprimé.



