"Tu m’appelles Monsieur le président": Macron fait la leçon à un ado qui l’appelle "Manu"

Le président de la République a sèchement recadré un jeune qui l'a interpellé en l'appelant "Manu", ce lundi au Mont Valérien, lors des commémorations du 18-Juin 1940.



Alors que le président serrait les mains des nombreuses personnes présentes, dont beaucoup de jeunes, le jeune homme s’est d'abord mis à entonner L’Internationale. "C’est bien", s’est d’abord enthousiasmé Emmanuel Macron, avant de se raviser en entendant l’adolescent lui demander "Ça va Manu?". "Non, non", lui a répondu Emmanuel Macron.



Le jeune homme a lâché un "Désolé, monsieur le président", mais le président de la République a poursuivi : "Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Tu peux faire l’imbécile, mais aujourd’hui c’est La Marseillaise et Le Chant des partisans. Tu m’appelles 'Monsieur le président de la République' ou 'Monsieur'".



Et de poursuivre: "Le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d’abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même, d’accord? À ce moment-là tu iras donner des leçons aux autres".



Dans la soirée, Emmanuel Macron a publié un message sur Tweeter : "Le respect, c’est le minimum dans la République – surtout un 18 juin, surtout en présence des compagnons de la Libération. Mais cela n’empêche pas d’avoir une conversation détendue – regardez jusqu’au bout".



Puis, le président de la République a diffusé une vidéo montrant la suite de son échange avec l'adolescent, inscrit en classe de troisième. Alors que ce dernier lui disait qu'il était certain de décrocher son brevet aux points, Emmanuel Macron a cherché à le pousser à mettre les bouchées doubles pour s'assurer une mention.



"Il faut penser à la suite et ne pas se contenter de passer la barre, et être un exemple. Les gens que tu es venu honorer aujourd’hui, ils ne se sont pas contentés de la barre. Sinon ils se seraient restés comme beaucoup à l’époque chez eux. Ils se seraient dit pourquoi faire la guerre ? Il faut se demander vers quel idéal on veut aller. Chacun peut avoir le sien".