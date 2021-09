A la Une .. "Tu es mon autre" : Des ateliers pour aider les enfants et ados victimes de harcèlement scolaire

L’association TU ES MON AUTRE organise des ateliers de reconstruction de soi à destination des enfants et adolescents victimes de harcèlement. Par N.P - Publié le Jeudi 2 Septembre 2021 à 14:05

Le communiqué :



Votre enfant ou adolescent est victime de harcèlement. L’association TU ES MON AUTRE organise des ateliers de reconstruction de soi sur la Possession. Inscrivez-vous au 1er atelier parent et enfant le samedi 11 septembre 2021 autour de l’estime de soi de 9h à 12h30. Pour plus d’infos, contactez-nous au 0692 63 10 60.