Trump s'est vanté d'avoir des "renseignements" sur la vie sexuelle de Macron

Le 8 août dernier, le FBI perquisitionnait la résidence de Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump.

Les policiers ressortaient avec plusieurs cartons de documents, dont certains classifiés "top secret". Dans l'un d'eux, un dossier intitulé "Président de la France".

Depuis, les journalistes des deux côtés de l'Atlantique essaient de savoir ce qu'il contient.

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 30 Août 2022 à 10:36





C'est en tout cas ce qu'ont déclaré au journal deux personnes proches de l'ancien président américain.



Et ce dernier a même affirmé qu'il avait appris certaines de ces saletés grâce aux "renseignements" qu'il avait vus ou sur lesquels il avait été informé, selon ces sources.



Il n'est pour le moment pas officiellement établi que le dossier que le FBI a saisi lors du raid a quelque chose à voir avec la vie personnelle du président français. Ni que ces informations proviennent des services de renseignement américains (ou autres) ou qu'ils étaient classifiés.



Mais selon le journal, la simple révélation de l'existence de ce dossier a déclenché une panique des deux côtés de l'Atlantique, selon deux sources bien placées qui se sont confiées au RollingStone.



Et les vantardises de Donald Trump affirmant être au courant de manières prétendument "vilaines" de Macron que "[pas] beaucoup de gens connaissent" n’a fait qu’intensifier ces inquiétudes. À la fois côté français et américain, les responsables ont travaillé pour essayer de déterminer précisément ce que Trump savait. Les responsables des deux pays voulaient savoir en outre si cela pouvait s'apparenter à une sorte de violation de la sécurité nationale - ou s'il s'agissait d'un souvenir frivole, mais capté par les services de renseignement.



L'assistant de l'ambassade de France a déclaré à RollingStone que le gouvernement français n'avait pas demandé à l'administration Biden des informations sur les documents récupérés à Mar-a-Lago.



Difficile de dire si les détails colportés par Donald Trump sont avérés ou pas. D'autant que l'ancien président américain traine derrière lui une longue réputation de colporteur de ragots. Selon ses proches, dont les propos sont repris par RollingStone, "il est souvent difficile de dire s'il raconte des conneries ou non", affirme par exemple une de ces sources.



La relation entre Trump et Macron a connu des hauts et des bas. Trump a d'abord apporté son soutien en 2017 à Marine Le Pen, invitant même cette dernière à la Trump Tower et la mettant en avant dans des interviews. Mais Emmanuel Macron a retourné la situation en invitant Donald Trump en tant qu'invité d'honneur au défilé du 14 juillet 2017, avant de le convier à diner avec son épouse au restaurant panoramique de la Tour Eiffel. Trump a été tellement impressionné par le défilé qu'il a par la suite souhaité introduire cette tradition aux Etats-Unis.



Depuis la révélation que l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel avait été écoutée par les services secrets américains, l'administration Obama avait restreint sévèrement la collecte de renseignements sur les chefs d'État alliés. Est dorénavant normalement interdite toute écoute clandestine des dirigeants d'"amis et alliés proches" en l'absence "d'un objectif impérieux de sécurité nationale". En arrivant au pouvoir, l'administration Trump a annoncé qu'elle continuerait à respecter cette règle.



Officiellement...



