Trump menace de taxer 200 milliards d'importations chinoises supplémentaires

La semaine dernière, le président américain Donald Trump avait décidé de taxer 50 milliards d'importations chinoises aux Etats Unis.



En représailles, Pékin a annoncé une mesure équivalente sur des produits américains. Hier, en représailles aux représailles, Donald Trump menace désormais de taxer 200 milliards d'importations supplémentaires. Pékin dénonce un "chantage" de Trump et menace d'en faire autant.



"Les dernières actions de la Chine indiquent clairement sa détermination à maintenir les Etats-Unis dans une situation désavantageuse permanente [...]. C'est inacceptable", a lancé Donald Trump dans un communiqué publié hier soir. "La Chine n'a apparemment aucune intention de changer ses pratiques injustes, visant à acquérir des technologies et de la propriété intellectuelle américaines. Plutôt que de freiner ces pratiques, elle menace désormais les entreprises américaines, leurs travailleurs et les agriculteurs, qui n'ont rien fait de mal", ajoute le communiqué.



Accusant les Etats-Unis de "déclencher une guerre commerciale", Pékin promet de réagir "avec fermeté" pour sauvegarder ses intérêts.



Dans le même temps, le Sénat américain est revenu sur l'accord annoncé par Trump , il y a quelques semaines, avec l'entreprise chinoise de puces électroniques ZTE. Par 85 voix contre 10, il a réintroduit l'embargo visant à interdire aux entreprises américaines de lui vendre des pièces, afin de sanctionner les pratiques de ZTE, qui s'était servi de ces pièces pour alimenter les marchés iranien et nord-coréen. La Chambre des représentants doit encore confirmer ce vote.