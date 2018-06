Trump, c’est un s***** !

Mon titre n’est pas convenable pour la société bien pensante, mais je le pense et l’assume.



Voilà le Président de la première puissance mondiale, les USA, certes élu malgré lui, qui nous ramène aux heures les plus sombres de notre histoire.



Au nom d’une loi sur l’immigration appliquée à la lettre, et qui concerne la frontière mexicaine avec les USA, notre Averel Dalton se révèle être un odieux personnage, geôlier en chef de jeunes enfants, capo sans foi ni cœur. Pour appliquer cette loi nauséabonde, votée par les Républicains et les Démocrates en son temps, il n’hésite pas à séparer les parents mexicains de leurs enfants, pris en flagrant délit de franchissement de frontière, et les placer en centres de détention ! ! ! Des cages ……Un Guantanamo pour enfants….dangereux pour les USA ?



Il est inadmissible qu’ à notre époque soit utilisée une telle procédure. Cela relève de l’inhumain, voire de la folie !



Pour certains commentateurs, le Président Trump est-il fou ou génie ? je réponds : fou, certainement, génie, j’en doute.