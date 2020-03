Courrier des lecteurs Trump, Macron, Robert

Trump vient de lancer la plus grande offensive dans la guerre commerciale qu'il a engagé contre l'Europe. Depuis le bureau ovale, dans un discours solennel, il déclare : «Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, je vais suspendre tous les voyages en provenance d’Europe vers les États-Unis pour les 30 prochains jours». On a remarqué que le Royaume-Uni est exclu de cette mesure et que l'Europe est pour lui plus dangereuse que l'Asie. La brutalité de la décision et la rupture unilatérale sont conformes à ses déclarations de guerres antérieures.



Voici ce qu'il disait, en mars 2018, lorsqu'il s'attaqua aux marges commerciales des “ses alliés”. “quand un pays perd des milliards de dollars en commerçant virtuellement avec tous les pays avec lesquels il fait des affaires, les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner”. “Par exemple, quand on a un déficit de 100 milliards de dollars avec un pays et qu'il fait le malin, on arrête de faire des affaires et on gagne gros. C'est facile”.



@realDonaldTrump



When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!



L'Europe ne riposte pas à cette nouvelle offensive et Macron a décidé d'appeler Trump pour discuter d'un G7. C'est la capitulation en rase campagne. La grande leçon à retenir, c'est lorsque la Chine a été attaquée, l'Europe a continué à faire cavalier seul, en jouant la carte “d'allié protégée”. Hélas, la décision de Trump va faire mal, très mal ! Il a choisi un moment où le reste du monde doit faire face à l'expansion du Coronavirus. Tout s'écroule ! Si la crise de 2008 relevait de l'éclatement d'une bulle spéculative sur l'endettement, cette fois Trump s'attaque à toute l'économie et la diplomatie.



Pendant que le monde entre en guerre commerciale, que la panique gagne les épargnants, que le virus a été détecté à La Réunion, que les entreprises vont en souffrir, que des travailleurs vont être mis en chômage technique, le Président de la Région Réunion joue à dinette municipale. J'avais écrit que la crise budgétaire régionale allait s'aggraver au deuxième trimestre. La nouvelle offensive de Trump a accéléré la catastrophe. Plus urgent que jamais, la Région doit évaluer toutes les conséquences d'une situation qui s'est terriblement aggravée depuis qu'elle a amputée l'économie réunionnaise de 248 millions pour cette année. Ary YEE CHONG TCHI KAN Lu 90 fois







