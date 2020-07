A la Une .. Trouble à la CASUD : André Thien Ah Koon s’exprime

Au lendemain de l’annonce de Patrick Lebreton, et probablement Olivier Rivière, de quitter la CASUD, son président, André Thien Ah Koon a réagi. Le maire du Tampon annonce qu’il démontrera dans les prochains jours la probité de l’Intercommunalité. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 20 Juillet 2020 à 16:52 | Lu 1369 fois





Dans un communiqué, le président de la CASUD a apporté une réponse très courte et policée. André Thien Ah Koon a rappelé que cette procédure ne relève pas de la préfecture, mais du conseil municipal et des instances territoriales compétentes. "Toute déclaration d’intention ne constitue en aucun cas un début de procédure", souligne-t-il. Le maire du Tampon indique que "la CASUD aura l’occasion, dans les prochains jours de démontrer que, contrairement à ce que dit le Maire de Saint-Joseph, la solidarité, la transparence, l’exemplarité et le respect de la parole donnée ne sont pas de vains mots pour nous". Saint-Joseph veut quitter la CASUD, Saint-Philippe pourrait suivre La réaction d’André Thien Ah Koon était très attendue au lendemain du séisme politique qui a frappé le sud de l’île. Hier, le maire de Saint-Joseph a annoncé, dans un courrier adressé au préfet, son souhait de voir la commune quitter la CASUD . En fin de ce courrier, Patrick Lebreton laissait entendre que Saint-Philippe pourrait également faire partie du divorce. Les deux maires s’étaient rebellés en se présentant contre TAK qui pensait s’assurer tranquillement un nouveau mandat à la tête de la communauté d’agglomération sudiste. Lebreton et Rivière souhaitaient de leur côté une gouvernance partagée de la CASUD.Dans un communiqué, le président de la CASUD a apporté une réponse très courte et policée. André Thien Ah Koon a rappelé que cette procédure ne relève pas de la préfecture, mais du conseil municipal et des instances territoriales compétentes. "Toute déclaration d’intention ne constitue en aucun cas un début de procédure", souligne-t-il. Le maire du Tampon indique que "la CASUD aura l’occasion, dans les prochains jours de démontrer que, contrairement à ce que dit le Maire de Saint-Joseph, la solidarité, la transparence, l’exemplarité et le respect de la parole donnée ne sont pas de vains mots pour nous".



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur