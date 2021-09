La grande Une Trou d'Eau : Une automobiliste de 39 ans décède dans une sortie de route

Une femme est morte dans un accident de la circulation ce lundi après-midi. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Par NP - Publié le Lundi 20 Septembre 2021 à 15:04





L'origine de la collision n'est pour l'instant pas connue. Le conducteur du véhicule qui suivait a été soumis à un contrôle d'alcoolémie qui s'est révélé négatif. Les forces de l'ordre procèdent aux constatations d'usage pour déterminer les causes de cet accident mortel.



Il s'agit du troisième accident mortel en trois jours à La Réunion après les décès d' L'accident s'est produit vers 13h30 ce lundi 20 septembre dans le secteur de Trou d'Eau à La Saline les Bains. Selon nos informations, deux véhicules se suivaient sur la RN1A. Le deuxième aurait percuté le premier qui est allé s'encastrer dans le muret de sécurité. Intervenus rapidement, les secours n'ont pas pu sauver la victime de 39 ans.L'origine de la collision n'est pour l'instant pas connue. Le conducteur du véhicule qui suivait a été soumis à un contrôle d'alcoolémie qui s'est révélé négatif. Les forces de l'ordre procèdent aux constatations d'usage pour déterminer les causes de cet accident mortel.Il s'agit du troisième accident mortel en trois jours à La Réunion après les décès d' un motard samedi et d' un scootériste dimanche matin . 31 personnes ont perdu la vie sur nos routes depuis le début de l'année.





