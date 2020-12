Rubrique sponsorisée Tropical Drawing : Premier festival international du dessin à La Réunion

La première édition du festival Tropical Drawing débute ce jeudi 10 décembre et se tiendra jusqu'au mercredi 16 décembre, en de nombreux lieux, dont le marché couvert de Saint-Paul. Par Sarah Minatchy - Publié le Jeudi 10 Décembre 2020 à 08:59 | Lu 208 fois





A l'origine du projet, l'association ArTranslation, créée en 2011, qui a pour objectif "de tisser des liens entre artistes d’horizons variés, parfois éloignés en apparence, tout en mettant en valeur leurs innovations artistiques."



Pour cette première édition, le festival a pour parrain l'artiste Pandakroo, qui a investi pour l'occasion le marché couvert de Saint-Paul, en une fresque murale. Le marché couvert, rebaptisé Tropical Market le temps du festival, accueille expositions, boutiques éphémères, tatoueur, librairie d'art...



De nombreux lieux sont investis par Tropical Drawing, de Saint-Denis à Cilaos, passant par Saint-paul, berceau du festival. Ainsi, une cinquantaine d'artistes vous convient à des expositions, ateliers, performances, visites guidées, rencontres, concert... Le tout à retrouver sur le



