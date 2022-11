Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Trophées des Services à la Personne - Une valorisation essentielle pour le Conseil départemental

Selon la Fédération des Services à la Personne et de Proximité, près de 5 000 créations d’emplois directs ou indirects sont attendus à La Réunion dans les années à venir. Et justement, les métiers des services à la personne (SAP) ont été récompensés ce vendredi 28 octobre à l’occasion des 1er Trophées des SAP au Téat Champ-Fleuri. Le Département partenaire de l’organisation était présent pour saluer l’engagement humain des lauréats de ce trophée.



En ouverture de la cérémonie Augustine Romano, Vice-présidente de la Commission des Solidarités et de la Cohésion Sociale, en présence de Mme Sophie Arzal, Vice-présidente du Conseil départemental, a tenu à féliciter chaleureusement les lauréats et candidats : « Vous avez fait le choix de l’excellence professionnelle et à travers vous, c’est toute une profession qui brille et on ne peut que s’en féliciter ». Cette soirée de gala est l’occasion d’honorer une profession à part, où l’humain tient une place très importante. A l’origine de ces récompenses la FEDESAP (Fédération d’Entreprise de Service à la Personne et de maintien à domicile). Différentes épreuves ont été organisées par le Club ESAP Océan Indien pour départager les 500 candidats qui ont subi des tests écrits et pratiques. « Nous croyons en vous tous, que vous concourriez dans la catégorie maintien à domicile, service à la vie quotidienne ou petite enfance. Il est important de valoriser votre professionnalisme, votre savoir-faire et votre savoir-être que vous mettez au service des nos concitoyens, notamment les plus fragilisés », a expliqué Augustine Romano. En effet, tout l’enjeu de ces trophées est la valorisation des métiers de service à la personne.



La Vice-présidente du Département a eu l’honneur de remettre le trophée du maintien à domicile, « c’est un enjeu qui touche évidemment au cœur d’action du Département, chef de file des politiques des solidarités, qui a fait du maintien à domicile une grande priorité. Lorsque le Club des Entreprises de Services à la Personne de l’océan Indien nous a présenté ce projet, nous avons immédiatement accepté de le soutenir et de l’accompagner à travers la mise à disposition de ce Téat ainsi qu’une subvention de fonctionnement », a encore précisé Augustine Romano.



450 personnes étaient présentes ce vendredi pour célébrer le succès des lauréats avec une marraine d’exception Nicole Dambreville.

Et d’ores et déjà, la FEDESAP et tous ses partenaires dont le Département donnent rendez-vous l’année prochaine pour la 2ème édition des Trophées de La Réunion avec une nouveauté, les Trophées Nationaux.



La FEDESAP, un partenaire privilégié.



Dans le cadre du plan Sénior, le Département a identifié dans sa stratégie d’adaptation de la société réunionnaise au vieillissement, la nécessité de développer la formation dans le secteur de services à la personne (SAP). La création d’un CFA est apparue comme une priorité stratégique. D’où la signature du partenariat avec la FEDESAP pour la création de l’IRSEP OI (Institut Réunionnais des Services de Proximité de l’Océan Indien).



Cette structure porte deux objectifs majeurs : former des Réunionnais dans le secteur des services à la personne mais aussi des aidants familiaux dans le cadre de leur professionnalisation.

Une première promotion a été créée, il y a quelques mois, avec des résultats particulièrement encourageants : un taux de réussite de 96% pour un public composé à 80% de bénéficiaires du RSA.



Ce sont ainsi 44 femmes et 1 homme qui ont reçu leurs diplômes d’intervenants d’hygiène de vie à domicile.



Comme l’a souligné Cyrille Melchior, Président du Département lors de cette remise de diplôme en juin dernier. « Les enjeux en termes de création d’emplois sont importants. Si le Département n’a pas la compétence en matière de formation, nous sommes pleinement impliqués dans notre politique d’accompagnement à l’insertion des publics éloignés de l’emploi ».





