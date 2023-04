A la Une .. Trophée national des femmes de l'Economie Sociale et Solidaire : Une réunionnaise sur le podium

À la tête de RunFabriK, Héléna Burglohner a été sélectionnée comme finaliste pour ce premier trophée, dans la catégorie "dirigeante d'association", porté par le secrétariat d'Etat de l'économie sociale et solidaire (ESS). Sa nomination, signée de la main de la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa, encourage l'équipe qui souhaite "contribuer à être une source d'inspiration pour tous les acteurs de l'ESS et les associations réunionnaises". Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 12 Avril 2023 à 15:01