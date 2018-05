Trophée du National: Le Réunionnais Dorian Bertrand nominé

Suivra-t-il les traces de Dimitri Payet ? C'est tout le mal que l'on souhaite à Dorian Bertrand. Le milieu de terrain réunionnais, qui évolue en National au SO Cholet, est nominé pour le trophée du meilleur joueur du championnat.



Le joueur du SOC, auteur de 6 buts pour 23 apparitions sous le maillot rouge et noir, a été nominé aux côtés de Saïd Id Azza (US Concarneau) et Florian Sotock (Grenoble Foot 38).



La retransmission sera à suivre en direct sur FFF TV ou sur Sport+ ce samedi à partir de 18h30.