A la Une . Trophée Tourisme Endurance : La Team Salazie chouchoute son statut de favori

Championne de France en titre de Free Endurance, la Team Salazie a remporté la première étape du championnat dans la catégorie 206. L’équipe termine également à la 4e place chez les Peugeot.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 14 Mars 2022 à 15:21

L’équipe devait s’appeler "Yab Chouchou", mais finalement ce sera Team Salazie, ornée du numéro 974. Quoi qu’il en soit, le résultat est le même : champion de France 2021 du Trophée Tourisme Endurance (TTE) dans la catégorie 206.



Pour Ivanoe Techer, le fondateur de l’équipe et ses 6 coéquipiers, l’heure est donc venue de remettre son titre en jeu. Le TTE est une compétition de Free endurance. Il s’agit de courses où deux voitures de tourisme se relaient 4h. Un championnat en 7 étapes sur les plus prestigieux circuits de France.



La première étape du championnat se déroulait le week-end dernier sur le célèbre circuit Paul Ricard. La Team Salazie a fait honneur à son statut en terminant première de la catégorie 206. Ils sont malheureusement restés au pied du podium au niveau des Peugeot derrière les 208.



La prochaine étape aura les 8, 9 et 10 avril prochain sur le circuit le Vigeant en Nouvelle-Aquitaine.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur