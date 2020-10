A la Une .. Trop prévoyant, on lui refuse l’embarquement

Un Réunionnais qui devait prendre un vol Air France a eu la mauvaise idée d’anticiper les délais d’attente pour les tests Covid. Résultat, la compagnie lui a refusé l’embarquement pour avoir reçu son résultat 6h trop tôt... Par NP - Publié le Vendredi 30 Octobre 2020 à 15:03 | Lu 16839 fois

En lisant tous les articles sur les passagers n’ayant pas obtenu leurs résultats des test Covid à temps, Claude* ne s’attendait pas à être dans l’actualité pour le cas inverse. Dans le souci d’obtenir le précieux sésame à temps, il s’est rendu à l’aéroport de Roissy mercredi 21 octobre pour un vol en direction de La Réunion le samedi suivant.



"J’entendais les témoignages de ces gens qui n’avaient toujours pas leurs résultats au bout de 3 jours, j’ai donc décidé d’être prévoyant et d'y aller un peu avant", explique-t-il. Malheureusement pour lui, ses résultats arriveront dès le lendemain, soit 78h avant l’embarquement au lieu des 72h prévus.



Malgré tout, il se dit que cela devrait passer et se présente donc au comptoir d’Air France à Orly. Ne sachant pas quoi faire, l’employée au comptoir appelle un collègue qui lui déclare que "c’est bon", mais un autre n’est pas du même avis. Ils vont donc demander à la responsable clientèle de trancher, ce qu’elle va faire en refusant l’embarquement. Malgré ses protestations, rien ne changera.



La pilule est d’autant plus amère à avaler qu’il apprend par la suite que d’autres compagnies prennent en compte les difficultés des passagers pour obtenir les résultats des tests et sont donc plutôt tolérantes. "Lorsque l’on a un poste de cadre, il faut avoir du discernement et ne pas être inflexible, surtout à 48h d’un changement complet d’organisation".





