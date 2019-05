"Trop dengue ce moustique", le docu-fiction réalisé par des élèves de seconde

"Un élève se fait piquer par un moustique en classe et contracte la dengue. Ses camarades, inquiets, se renseignent sur la maladie et identifient le coupable : le moustique. Ils décident alors de mener un combat contre ce minuscule ennemi. Avec comme seules armes la science et leur détermination, vont-ils sortir vainqueur?".



C'est le synopsis de la vidéo de 10 minutes réalisée par des élèves de seconde du lycée Saint-Charles à Saint-Pierre avec l'aide de leur professeur d'SVT, Thierry Séverin. Un court-métrage "docu-fiction" sur la lutte contre le moustique à la Réunion que l'équipe pédagogique a présenté au festival du film scientifique 2019, qui se déroulait du 26 avril au 11 mai dans toute l'île.