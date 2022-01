Faits-divers Trompée durant 6 ans, une femme de 48 ans mise en examen pour tentative de meurtre

20 ans en couple, un enfant en commun mais également trompée durant 6 ans. Cette mère de famille a été mise en examen pour tentative de meurtre. Elle n’a pas supporté la séparation avec celui qui a partagé sa vie durant de nombreuses années et a tenté de le poignarder avec un couteau à deux reprises. Par PB - Publié le Vendredi 7 Janvier 2022 à 19:10

Mercredi dernier, cette quadragénaire, mère de deux grands enfants, fait venir son ex-conjoint à leur domicile à la Petite-Ile en prétextant que la vitre arrière de son véhicule est cassée. Elle se jette alors sur lui, lui mord le cou et sort un couteau. L’homme, sportif, parvient à la maitriser une première fois. Elle tente à nouveau de la poignarder dehors mais encore une fois il parvient à la désarmer. Ce sont les voisins qui donneront l’alerte.



Après deux jours passés en garde à vue, la mise en cause a été, ce vendredi, mise en examen pour tentative de meurtre. Il y a quelques semaines, elle a appris que le père de sa dernière fille avec qui elle est en couple depuis 20 ans, mène une double vie depuis 6 ans.



Elle est placée en détention provisoire



Malgré les tentatives pour se remettre ensemble, la séparation est inévitable. Il la quitte définitivement pour sa maîtresse. Une situation que la quadragénaire n’accepte pas au point de passer à l’acte avec "détermination" et après "rumination", note le parquet qui n’a pas retenu la préméditation.



Face aux actes et aux circonstances, le ministère public demande en revanche le placement en détention provisoire en attendant que les investigations éclairent notamment sur le profil de la mise en examen. Trois jours plus tôt, elle avait tenté de mettre le feu à la maison pour le récupérer.



Eprouvée par la garde à vue, la mère de famille implore le juge de la détention et des libertés de la "laisser voir sa famille", assurant qu’elle avait bien "retenu la leçon".



Malgré la défense de Me Lucie Kerachni plaidant pour un contrôle judiciaire renforcé, la mise en cause a été écrouée à la prison de Domenjod. Une décision motivée notamment par le risque de renouvellement de l’infraction d’autant que des menaces de mort ont été prononcées.