Trokafèt 2022 : participez à la 3ème édition !

Les anciens jouets encore en bon état n’intéressent plus vos enfants ?

Nous avons une solution qui fera plaisir à des familles et qui fera du bien à l’environnement : participez à la 3ème édition de Trokafèt !



Trokafèt ? Kosa i lé ankor ?



Les Trokali fonctionnent comme d’habitude !

Consultez la listes des objets acceptés en Trokali sur notre site www.tco.re

Le principe est simple : faites le tri parmi vos jouets/jeux qui ne vous servent plus et apportez ceux en bon état dans l’un des 5 Trokali du TCO du 22 novembre 2022 au 11 janvier 2023. Ils feront le bonheur d’autres enfants !Vous pouvez aussi récupérer les objets de votre choix.A noter que les Trokali continuent de fonctionner comme d’habitude. De ce fait, même si vous n’apportez pas de jouets, vous pouvez toujours apporter vos vêtements et autres objets en bon état.À très vite en Trokali … Ensemble, faisons des heureux ! 😉