Troisième mandat pour Philippe Arnaud à la tête de Digital Reunion

Le jeudi 28 juin, Digital Reunion a renouvelé son Conseil d’Administration et Philippe Arnaud a été réélu à l’unanimité à la présidence de l’association pour un 3ème mandat de deux ans. Cinq nouveaux administrateurs rejoignent l’équipe dirigeante : Isabelle Albert, Emilie Linkwang, Stéphane Colombel, Mamodraza Mamodaly et Ken Tsisandaina. Après avoir dressé un bilan de l’année écoulée, Philippe Arnaud a présenté les nouvelles ambitions de la filière numérique réunionnaise.



Digital Reunion, moteur de la filière numérique réunionnaise

Lors de la première élection de Philippe Arnaud à la tête de la filière numérique réunionnaise en 2014, l’association comptait 46 membres. Ils sont à ce jour 118 adhérents. Philippe Arnaud a rappelé les missions de Digital Reunion :



- Animer la filière autour de nombreux événements organisés grâce à l’engagement des adhérents : Regards Croisés, Hackathon, Barcamps, Conférences, Pitchs, Forums des adhérents et plus récemment ateliers d’intelligence collective en vue de bâtir une nouvelle stratégie de développement.



- Structurer la filière : les élus bénévoles de Digital Reunion œuvrent à la structuration de la filière avec notamment la création d’un club des DSI, la réalisation de 2 Forums des Utilisateurs du Numérique, 19 projets Healthtech identifiés et accompagnés, 10 caravanes du numérique, 4 Techevents et l’événement fédérateur de la filière depuis 2016 : le Tech Forum International NxSE en route vers sa 3ème édition à Paris.



Objectif 2022 : Digital for GREEN, Digital for GOOD

A l’occasion de l’Assemblée Générale, la nouvelle équipe de Digital Reunion a annoncé qu’un nouveau plan de développement stratégique sera co-construit avec les adhérents autour de trois axes fondateurs pour l’avenir de la filière numérique réunionnaise.



> Bâtir une stratégie collective au cœur de la Green Economy : Digital for Green. La filière a l’ambition de bâtir à La Réunion un écosystème internationalisé à la pointe des révolutions technologiques en cours, en investissant prioritairement sur les compétences, l’innovation, les infrastructures et les applications.



> Mettre l’humain au centre des projets : Tech for Good. Acteurs de la révolution digitale, nos adhérents sont conscients de leur forte responsabilité sociétale et souhaitent donner du sens à la manière dont ils vont changer La Réunion dans les années à venir, en misant à la fois sur la création de valeur et le bien commun.



> Avoir l’international comme horizon de croissance. La filière accélère la mise en réseau des 3 écosystèmes Océan indien/Afrique/Europe en consolidant ses liens avec la French Tech, ses hubs Africains et pérennise le Tech Forum NxSE comme un rendez-vous clé de l’économie régionale.



Une édition NxSE à Paris

Le Tech Forum NxSE, devenu un rendez-vous incontournable pour l’ensemble des acteurs de la filière s’annonce dans un format inédit pour sa troisième édition en prenant place à Paris. Cette édition exceptionnelle s’explique par deux constats : l’an dernier sur les 702 participants moins de 20 venaient de métropole.



D’autre part, les participant africains ont, pour la plupart, transité par Paris pour venir à la Réunion. Fort de ce constat, l’équipe de Digital Reunion a souhaité aller au devant des acteurs métropolitains.



Cette édition 2018 prendra la forme d’une Digital Week complète avec tout d’abord la venue à La Réunion d‘une dizaine de fonds d’investissement qui participeront à un Roadshow leur permettant de découvrir les acteurs et projets innovants réunionnais. Lors de leur vol retour vers la métropole, en compagnie de la délégation réunionnaise, ils pourront assister à un « Pitch en Lér » des meilleures start-ups réunionnaises. A Paris, les participants au forum visiteront les principaux incubateurs de la capital et rencontreront les acteurs locaux au cours d’un Paris Tech Tour. Le 9 et 10 octobre le Tech Forum NxSE se tiendra au cœur de Paris. Le lendemain, la délégation réunionnaise se rendra à B.I.G, l’événement phare de la French Tech organisé par Bpi France.



Le développement de la filière numérique réunionnaise est un enjeu majeur pour l’avenir de La Réunion avec à la clé ; la formation de la jeunesse, la création d’emplois, et la sécurisation de l’économie de notre territoire.