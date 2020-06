Culture Troisième édition du concours de la correspondance : Portrait de la gagnante Rebecca Maillot

Par Gilette Aho - Publié le Mercredi 24 Juin 2020 à 15:53 | Lu 103 fois





Pour la lettre à Leconte de Lisle, j’ai collecté des informations auprès de l’exposition qui avait été réalisée l’année dernière par le Département. J’ai beaucoup écouté ses poèmes lus par des passionnés de Leconte Delisle. Des voix différentes auxquelles je me suis attachée. Ma fille Christine, 14 ans, m’a aussi aidé, je suis très fière de cette reconnaissance, c’est valorisant pour la personne que je suis » poursuit-elle.



Rebecca Maillot, passionnée d’écriture et de lecture, mène des séances de lectures à voix haute auprès des enfants de moins de 3 ans « ils aiment l’objet-livre et surtout les différentes intonations que je mets sur des mots. La lecture ouvre leur imagination et c’est une grande joie de la partager avec les tout-petits. »



Sa passion pour la littérature fantastique lui a fait découvrir des ouvrages et des auteurs tels que Stephen King, J.R. Tolkien. « Comme tout le monde je rêve d’écrire. J’ai commencé un conte pour enfants ma fille m’accompagne dans l’illustration, elle sait très bien dessiner... » avoue-t-elle.



Trois autres lettres ont retenu l’attention du jury celles de Marie Annick M’Némosyne, Emmanuel Moutoussamy et Cédric Hoareau.



Des contributions que vous pourrez retrouver sur notre site



