Culture Troisième édition du concours de la correspondance : Les résultats

Les résultats de la troisième édition du concours de la correspondance ont patiemment traversé la période de confinement. Eh oui ! Comme bon nombre de citoyens les représentants de l’association pour promouvoir l’écriture et la lecture ainsi que les membres du jury du concours se sont mis en diapason de l’actualité sanitaire.

Par Gilette Aho - Publié le Vendredi 29 Mai 2020 à 14:41 | Lu 139 fois





Pour la première fois nous n’avons reçu de contribution dans la catégorie des lycéens et c’est bien dommage…



L’enjeu était « serré » cette année. Sélectionner les deux plus belles lettres… dans la catégorie Adulte et Collégiens… Nos jurys en ont préféré six… Seules deux lettres sur les six sont primées :



Un double 10 pour la gagnante de la catégorie « adulte ». Pour la première fois le jury a trouvé une lettre parfaite… Elle a su mêler ses regards à ceux de Leconte De Lisle…



Trois autres lettres (non primées) avaient recueillis une excellente notation de 9,75



Dans la catégorie « collégien » deux contributions scripturales ont retenu l’attention de notre jury…



Un grand bravo à tous !



Le contexte sanitaire et économique nous a obligé à revoir nos récompenses : la gagnante de la catégorie Adulte se verra remettre un bon d’achat de 100 euros et la gagnante de la catégorie collégienne un bon d’achat de 50 euros remis par notre fidèle partenaire « LA LIBRAIRIE GERARD ». Merci.



Découvrez les lettres gagnantes de notre concours sur notre site :

http://aparmedia.wixsite.com/appel Date avait été retenue pour une délibération le mercredi 18 mars (voir notre billet publié le 1er mars dernier). Eh patatras ! Confinement oblige, le temps de mobiliser une équipe de bénévoles en télétravail… nous avons pu examiner et discuter les dizaines de lettres adressées à Monsieur Leconte de Lisle.Pour la première fois nous n’avons reçu de contribution dans la catégorie des lycéens et c’est bien dommage…L’enjeu était « serré » cette année. Sélectionner les deux plus belles lettres… dans la catégorie Adulte et Collégiens… Nos jurys en ont préféré six… Seules deux lettres sur les six sont primées :Un double 10 pour la gagnante de la catégorie « adulte ». Pour la première fois le jury a trouvé une lettre parfaite… Elle a su mêler ses regards à ceux de Leconte De Lisle…Trois autres lettres (non primées) avaient recueillis une excellente notation de 9,75Dans la catégorie « collégien » deux contributions scripturales ont retenu l’attention de notre jury…Un grand bravo à tous !Le contexte sanitaire et économique nous a obligé à revoir nos récompenses : la gagnante de la catégorie Adulte se verra remettre un bon d’achat de 100 euros et la gagnante de la catégorie collégienne un bon d’achat de 50 euros remis par notre fidèle partenaire « LA LIBRAIRIE GERARD ». Merci.Découvrez les lettres gagnantes de notre concours sur notre site :