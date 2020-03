Culture Troisième édition du concours de la correspondance : C'est fini !

er mars 2020 à minuit. Pendant plusieurs semaines nous avons partagé avec vous toutes les informations liées à l’histoire de Leconte de Lisle. Nous avons mis en avant quelques méthodes d’écriture. Nous espérons que vos mots résonneront aux oreilles de notre poète…



D’ores et déjà, plusieurs lettres à Leconte de Lisle ont été enregistrées. Nous vous en remercions. Pour les retardataires vous avez jusqu’à minuit ce dimanche 1er mars 2020.



Nous allons nous réunir avec l’ensemble des membres du jury. Jury présidé par Albert Jauze, historien et enseignant qui s’est spécialisé dans l’histoire de La Réunion.



Le mercredi 18 mars 2020, les lettres vont être lues et sélectionnées. Les meilleures contributions seront récompensées.



Les noms des gagnants seront publiés sur zinfos974 et sur le site aparmedia à partir du 22 mars 2020.



Et le principe du concours est simple.



Dans la grisaille parisienne, le poète réunionnais Charles Leconte de Lisle devenu Académicien, se promène dans les jardins du Luxembourg. Il entend un badaud s’exclamer : « oh La Réunion, lé pu comme avant ! ».Fort surpris par ce ouï-dire, il s’interroge et vous écrit. "Comment ça : La Réunion, lé pu comme avant ? Et les lieux de mon enfance, de ma jeunesse ? Et les créoles comment sont-ils aujourd'hui ?



Vous commencerez votre lettre ainsi :



Monsieur Leconte de Lisle,

J’ai sillonné l’île, si chère à votre cœur…

Informations et règlement :

