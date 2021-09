Trois véhicules placés en fourrière lors d'un contrôle anti-pousse à Cambaie

Ce samedi, les gendarmes de la brigade de Saint-Paul sont intervenus à Cambaie pour faire cesser une pousse qui réunissait plus d'une centaine de spectateurs.



De nombreuses infractions ont été relevées avec notamment des défauts de permis de conduire, des défauts d'assurance, des émissions de fumée ou encore des plaques d'immatriculation non conformes,....



Ce sont trois véhicules qui ont été envoyés en fourrière administrative dont une 205 GTI modifiée et allégée.