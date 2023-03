A la Une . Trois surveillants blessés au centre de détention de Domenjod

Trois agents du centre de détention de Domenjod ont été blessés au cours de leur service lundi dernier. Une semaine après, et sans perspective d'évolution favorable dans la prise en charge des détenus relevant de la psychiatrie, ils ont débrayé ce matin. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 20 Mars 2023 à 13:07





"Le détenu était déjà chaud le matin en raison d'un changement de traitement psychiatrique qu'il refusait de prendre", explique Samuel Fontaine, secrétaire de la section locale du syndicat UFAP UNSA.



Cette énième agression sur des agents dans une enceinte pénitentiaire à La Réunion est l'occasion pour le syndicat de renouveler sa demande de montée en régime du nombre de places en unité spécialisée en psychiatrie (USIP). La Réunion ne bénéficie à ce jour que de deux places en USIP pour 1000 détenus.



Une demande réitérée maintes et maintes fois ces dernières années et encore en février dernier à l'occasion d'une action syndicale au centre de détention du Port cette fois, et pour la même raison. Vidéo - ​Les agents pénitentiaires démunis face aux détenus présentant des troubles psychiatriques

A ce titre, ce matin à Domenjod, environ quarante surveillants ont débrayé symboliquement pendant 15 minutes.



