Trois start-up réunionnaises brillent au concours Innovation Outremer

Innovation Outremer est un tremplin pour entrepreneurs ultramarins, à l’initiative d’Outre-Mer Network, IMPACT partenaires et BPI France. La remise des prix de la troisième édition s’est déroulée hier soir à Station F, en présence de la Ministre des Outre-Mers, marraine de la soirée.



Elisabeth Moreno, PDG de Lenovo France et Olivier Millet, Président de l’Association Française des Investisseurs pour la Croissance étaient également de la partie. L’occasion pour les 8 lauréats d’agrandir leur réseau professionnel grâce à la présence de partenaires tels que The Boston Consulting Group, Campus Réunion, BNP Paribas, KPMG, ou encore Nexa.



3 entreprises réunionnaises sur les 5 sélectionnées lauréates



La Réunion a su mettre à l’honneur ses savoir-faire : sur 5 entreprises réunionnaises sélectionnées pour être finalistes, 3 ont été désignées lauréates et ont été récompensées dans 3 catégories. Dans la catégorie "E-Commerce", Sogexis. Fondée par Thomas Laurent, la société met à disposition des entreprises, publiques et privées, son expérience et ses compétences dans la gestion du système d’information. Avec son équipe, cet entrepreneur a créé Carooline : un programme de gestion clé en main accessible en ligne, conçu pour répondre aux besoins des services après-vente automobiles et distributeurs de pièces auto. Objectif : rendre plus accessible le marché de la pièce détachée et «faciliter la vie» des garages et SAV automobiles.



Dans la catégorie "Stratégie", Torskal. Créée en 2015 par Anne-Laure Morel, cette start up réunionnaise innove dans les secteur de la nano-médecine et des biotechnologies. Composée de 4 chercheurs, elle s’est donnée pour mission de développer un traitement innovant contre le cancer, en concevant des nanomédicaments à partir d’espèces végétales endémiques de La Réunion, au potentiel considérable. Un bel espoir dans la recherche.



Et dans la catégorie "Projet Start", Crowdaa. Fondée par Vigile Hoarau et Jimmy Thomas, Crowdaa est une plateforme qui permet à chaque musicien de créer sa propre application mobile Android afin de distribuer et de vendre leurs contenus de façon indépendante des plateformes de distribution classiques. Crowdaa risque de faire parler d’elle puisque la start-up réunionnaise va débarquer sous peu sur le marché américain.