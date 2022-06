Rubrique sponsorisée Trois stars du monde du football en visite à la Saline-les-Hauts

Saint-Paul, Ville active et sportive, labellisée Terre de jeux 2024, a eu l’honneur d’accueillir trois footballeurs professionnels ce mercredi 22 juin 2022, au stade Souprayenmestry à la Saline-les-Hauts, pour participer à la 13ème édition de ” Foot en Very Important Marmailles ” avec les jeunes Saint-Paulois de l’association 1000 Sourires. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Jeudi 23 Juin 2022 à 09:59

Un stade débordant de sourires Ce sont une centaine de marmay de l’association 1000 Sourires qui ont reçu l’incroyable visite d’Amandine Henry, footballeuse de l’Olympique lyonnais et ancienne internationale française, Quentin Merlin, jeune espoir du Football Club Nantes et Fabrice Abriel, ancien joueur dorénavant entraîneur et parrain de l’association depuis 2010.

En présence de l’Adjoint de quartier, Dominique VIRAMA-COUTAYE, du délégué aux Sports, Patrick LEGROS et d’Ibrahim Ingar, président de 1000 Sourires, le formidable trio a participé à des ateliers sportifs avec les jeunes footballeurs en herbe.

Motiver la jeune génération Saint-Paul, terre des talents et des créativités, applaudit l’intervention sportive et les nouveaux parrains de l’association, Amandine Henry et Quentin Merlin qui permettent de susciter des vocations et donne l’envie à notre jeune génération d’aller au bout de leur rêve.