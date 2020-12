A la Une . Trois soldats français tués en opération au Mali

Le ministère des armées annonce que trois soldats français ont été tués au Mali hier. Ils ont été victimes d’une bombe artisanale dans la région dite "des trois frontières".

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 29 Décembre 2020 à 07:34 | Lu 499 fois

Trois soldats français de l’opération Barkhane ont perdu la vie au Mali lundi 28 décembre. Ils ont été victimes d’un engin explosif qui a atteint leur véhicule blindé alors qu’ils effectuaient une mission d’escorte dans la zone des "trois frontières". Malgré l’intervention médicale rapide, ils n’ont pu être réanimés.



Le brigadier-chef Tanerii Mauri et les chasseurs de 1re classe Quentin Pauchet et Dorian Issakhanian faisaient partie du 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse (Meuse). Ils servaient dans l’opération Barkhane qui lutte contre le terrorisme dans cette région.



Le président de la République leur a rendu hommage en assurant que la France continuera de poursuivre la lutte face aux groupes terroristes sévissant dans la zone.



Leur décès porte à 47 le nombre de soldats tués au Sahel depuis 2013 dans les opérations Serval puis Barkhane.



