Trois requins observés aux Roches Noires, baignade interdite

La mairie de St-Paul informe que la baignade est interdite aux Roches Noires suite à l'observation de trois requins.



Un pêcheur professionnel a observé trois requins en chasse dans le port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains près de l'aquarium ce lundi 13 août 2018. La baignade a donc été interdite sur la plage des Roches Noires cet après-midi. Les maîtres nageurs sauveteurs (MNS) du site ont hissé la flamme rouge "risque requin" et les filets ont aussi été remontés.



Les MNS ont été informés de la situation par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de La Réunion (CROSS) qui a immédiatement relayé l'information auprès du Centre de ressources et d’appui sur le risque requin (CRA). Le CRA envisage de mener une action de pêche ciblée aux abords du port, et si nécessaire dans l'enceinte portuaire, dans les prochains jours.