Trois premiers louvetiers à La Réunion, mais pas pour lutter contre l’errance animale

Un exercice bénévole



Nos trois louvetiers ont été choisis par un jury composé de la DEAL, de l’ONCFS, de la Fédération de chasse et de l’ONF, après avoir été soumis à une enquête de moralité.



Plusieurs critères étaient exigés pour pouvoir candidate au poste :

- détenir un permis de chasse depuis au moins 5 ans

- justifier d’une aptitude physique compatible avec l’exercice de cette fonction

- être âgé de moins de 75 ans

- justifier de compétences cynégétiques

- s’engager à l’entretien d’au moins deux chiens.

- être de nationalité française

- jouir de ses droits civiques

- résider à La Réunion



Et c’est avec fierté que Serge Periamodely, Mikaël Barret et Harry Cuvelier ont reçu leur badge de lieutenants de louveterie ce mercredi à la préfecture. Les trois hommes, qui exercent pour certains une profession à temps plein, remplissent désormais cette mission de façon complètement bénévole, et doivent pouvoir fournir eux-mêmes leurs outils tels que armement, munitions ou encore le carburant.