A la Une . Trois parlementaires guadeloupéens rejettent le rapport préconisant la fin de l'octroi de mer Le rapport commandé par le ministère des Finances qui préconise la suppression progressive de l'octroi de mer est vilipendé par trois parlementaires guadeloupéens. Ils appellent le gouvernement à "écarter ce funeste projet". Par LG - Publié le Vendredi 22 Mai 2020 à 12:05 | Lu 446 fois





Commandé par Bercy, le rapport de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international recommande la suppression de cette taxe que les deux universitaires et experts au FMI jugent à la fois "inefficace, opaque et qui pèse sur la cherté de la vie" dans les DOM. Les auteurs de ce rapport suggèrent à la place de l’octroi de mer, une augmentation de la TVA.



Une proposition qui ne passe pas auprès des parlementaires Hélène Vainqueur Christophe, Victoire Jasmin et Victorin Lurel. "L’octroi de mer représente plus du quart des recettes des collectivités des départements et régions d'outre-mer, et même plus de la moitié en Guyane et à Mayotte", écrivent-ils. La députée Hélène Vainqueur-Christophe et les sénateurs Victoire Jasmin et Victorin Lurel s'opposent fermement aux conclusions du rapport sur l’octroi de mer préconisant la suppression de cette taxe. Nous vous en parlions mardi dernier . Ils y dénoncent une "épouvantable proposition que le gouvernement doit écarter".Commandé par Bercy, le rapport de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international recommande la suppression de cette taxe que les deux universitaires et experts au FMI jugent à la fois "inefficace, opaque et qui pèse sur la cherté de la vie" dans les DOM. Les auteurs de ce rapport suggèrent à la place de l’octroi de mer, une augmentation de la TVA.Une proposition qui ne passe pas auprès des parlementaires Hélène Vainqueur Christophe, Victoire Jasmin et Victorin Lurel. "L’octroi de mer représente plus du quart des recettes des collectivités des départements et régions d'outre-mer, et même plus de la moitié en Guyane et à Mayotte", écrivent-ils. Découvrez l'intégralité de leur communiqué sur Outremers360





Publicité Publicité