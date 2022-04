A la Une .. Trois nouvelles tortues relâchées dans l'océan, une balise GPS sur la carapace

Trois tortues ont été équipées de balises GPS qui permettront de suivre leurs déplacements à fine échelle et mieux comprendre l'importance du lagon dans leur espace vital, indique Kélonia. Par N.P - Publié le Vendredi 29 Avril 2022 à 12:53

Le communiqué de Kélonia :



Cette semaine Kelonia était en soutien du programme européen TImOI* (Tortue Imbriquée de l’océan Indien) Programme INTERREG V Océan Indien soutenu par la Région Réunion et la DEAL Réunion, porté par le CEDTM.



Sur le volet Réunion de ce programme régional, l’objectif est:

- grâce à la génétique de comprendre la connectivité de La Réunion (où les tortues imbriquées ne se reproduisent pas) avec les sites de ponte de la région,

- de suivre la croissance et le comportement des tortues imbriquées.



8 tortues imbriquées ont pu être suivies. Elles étaient déja connues grâce au programme de science participative par photo-identification de Kelonia.



3 tortues ont été équipées d’une balise GPS qui permettront de suivre leur déplacement à fine échelle, et mieux comprendre l'importance du lagon dans leur espace vital.



Une médiation assurée par Paola, actuellement en stage à Kelonia, a permis pendant cette journée d’expliquer aux personnes présentes sur la plage, les objectifs de ce programme d’étude et les espèces de tortues concernées.



*TImOI inclut également Maurice, les Comores, Madagascar, les Seychelles et l’Afrique de l'Est