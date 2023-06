Trois nouvelles candidates de Miss Réunion dévoilées

Six des 12 candidates de Miss Réunion ont été présentées aux téléspectateurs d'Antenne Réunion. Après Perrine Vilpont (n°4), Naomie Otal (n°5) et Mélanie Odules (n°12) ce lundi voici les nouvelles prétendantes à rejoindre le concours de beauté :Elles ont aussi reçu tour à tour la visite de Christophe Bégert, lettre de sélection à la main, venu les surprendre dans leur quotidien. Une surprise donc aussi pour les candidates qui ont appris la bonne nouvelle devant les caméras.Une nouvelle façon de dévoiler les visages qui rythmeront les défilés sur des podiums estivaux que l'on retrouvera à chaque carrefour de La Réunion. Antenne Réunion souhaite innover pour les 30 ans du Comité Miss Réunion et va continuer à présenter trois candidates à la fois chaque jour jusqu'à jeudi.