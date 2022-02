Société Trois nouveaux ambassadeurs pour le groupe Caillé

Le groupe Caillé, c'est aujourd'hui dans l'automobile plusieurs marques dont Peugeot et Opel, deux constructeurs en pointe dans le domaine des véhicules électriques.

Dans le passé, le groupe avait déjà eu par exemple Anne Gaëlle Hoarau comme ambassadrice. Hier, on est passé à l'étape supérieure avec la désignation de trois nouveaux ambassadeurs : la surfeuse Alice Lemoigne, la traileuse Sissi Cussot et le photographe-droniste Johnatan Payet plus connu sous la marque Drone Copter. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 11 Février 2022 à 07:07





Pour François Caillé, qui n'a pas manqué de mettre en avant sa fierté d'avoir récupéré la place de leader des ventes de voitures à La Réunion, cette démarche ne fait qu'appuyer le positionnement de son groupe comme sponsor d'univers sportifs et artistiques, à l'instar des actions menées par le Fonds Réunion des talents, dans l'objectif d’accompagner des élites à percer au national, voire à l'international.



Ces trois ambassadeurs se sont vu remettre les clés d'une voiture (une Peugeot 2008 électrique pour Alice Lemoigne, une Peugeot 308 électrique pour Sissi Cugnot et le tout dernier SUV électrique d'Opel, le Mokka-e, pour Jonathan Payet), ainsi qu'une enveloppe financière afin de leur permettre de se déplacer dans le cadre de leurs activités.



Jonathan Payet, "Monsieur DroneCopters"



Peu de gens connaissaient son visage. Pourtant, vous êtes plus de 100.000 à visionner les vidéos en drones de Jonathan Payet sur Facebook. De véritables oeuvres d'art qu'il publie sous le nom de DroneCopters qui mettent à merveille en valeur les paysages de notre ile.



Preuve de ses qualités, il a été primé par le National Geographic en tant que 3ème meilleur photographe aérien mondial de Nature. Une sacré référence !



Dorénavant, il pourra sillonner les routes au volant de son Opel Mokka-e électrique...







Sissi Cussot, la reine de l'ultra trail



Sylvaine Cussot, que tout le monde appelle Sissi, est une ultra-traileuse professionnelle de niveau mondial venue s'installer il y a un an à La Réunion pour s'entrainer en vue de ses compétitions. Tombée amoureuse de notre ile, elle a décidé de s'y installer.



Elle a participé en 2015 au championnat du monde de trail, en intégrant l'équipe de France. Elle a remporté la première place sur plusieurs courses, notamment en 2021 à la première édition de l'ultra trail de Cabo Verde.



Mais c'est surtout sa dernière participation à la Diagonale des Fous qui l'a projetée sous les feux de l'actualité. Elle a en effet fini 4ème de la course chez les féminines... après avoir effectué plusieurs dizaines de kilomètres de course avec une fracture du péroné! Un exemple d'abnégation et de courage qui ont forcé l'admiration et l'ont faite connaitre à l'international.



Sissi Cussot s'est vu remettre les clés d'une Peugeot 308 électrique.





Alice Lemoigne, vice-championne du monde de surf



On ne présente plus Alice Lemoigne, sportive péï de haut niveau, vice-championne du monde de longboard en 2021.



Alice Lemoigne se rendra dorénavant à ses entrainements au volant d'une magnifique Peugeot 2008 électrique.



